俄烏開戰後，以美國為首等西方國家對俄羅斯祭出多輪制裁，包括半導體晶片也受到限制，旨在遏止俄羅斯國防所需技術和資金。但俄羅斯似乎成功躲過歐盟及七大工業國組織（G7）的制裁，仍能取得關鍵半導體相關技術。

美國財經媒體報導，一名歐洲外交官透露，俄羅斯整體進口已恢復戰前2020年的水準，貿易數據分析顯示，歐盟及其他盟國製造的先進半導體晶片，透過土耳其、阿拉伯聯合大公國和哈薩克等第三方流入俄羅斯。

俄羅斯一年前入侵烏克蘭，為了打擊俄羅斯軍工業及其經濟，歐盟及G7陸續祭出多輪制裁，但數據顯示，制裁俄羅斯迄今，對某些領域的實質影響並未符合官員的預期。

這名外交官表示，北京的供應對莫斯科的作用愈發重要，出貨量也出現大幅上升。由於涉及訊息敏感，因此他要求不具名。

報導指出，歐盟已經制裁近1500人，以及數百種產品和技術出口，其中也包括莫斯科主要財源。然而部分官員擔憂，歐盟缺乏更強力的機構執行，對俄羅斯的制裁落後於美國。

美國制裁外國的經驗豐富，擁有中央的權力機構，更有效的情報收集，以及嚴格的立法和國內外的執法工具。

而歐盟執法卻是一項拼湊作業，主要是在成員國上，歐盟執行委員會僅負責監督其法令的執行，成員國則負責違規行為的調查及懲處。因此這也使雙方難以達成共識。

一名曾參與執法的歐盟官員透露，這取決於政府的意願，因為各國政府官員對企業採強硬態度時，自身也會面臨壓力。