不要情勒，違停是事實！有名人妻在網上抱怨，她表示日前下午時段，前往新北市永和區中和路上一間嬰兒用品店買商品，原本看到要停車格，但慢了一步被其他車輛停走，於是，便冒險將車違停在紅線上，豈料，當她要結帳時，看到一名員警以「快速又熟練的動作」拍照，並向他老公開出2張紅單，讓她不禁感嘆「警察大人都沒有辦法講情、理、法嗎？」。

一名人妻在臉書社團「我是中永和人」發文，她表示日前下午4時許，到新北市永和區中和路上一間知名連鎖嬰兒用品店，要幫剛出生3天的孩子買襪子與小手套，剛好看見有前方有停車格，但卻別輛車先停走，於是，只好選擇違停紅線上，她下車用最快的速度去買商品。

豈料，正當她在結帳時，看見1名員警「用最快速非常熟練的動作」將老公的車子拍照，並開了2張單，她事後抱怨「員警都不先勸導嗎？」，老公則向她表示，有和員警哀求「可以不要那麼硬嗎？開一張就好了」，結果，該員警卻立刻開2張罰單，並說這是「例行公事」。

人妻抱怨只是臨停下車買東西就遭開2張紅單，讓她不禁抱怨「警察都沒有辦法講情、理、法」。圖非事發地，僅供示意。（翻攝自臉書我是中永和人）

人妻提到，她知道自己違規在先，也願接受員警開的罰單，但她無奈表示「想請問新北市永和區地方官員們，我們納稅人這些老百姓，如果要辦公或要辦事情，根本沒有給我們足夠的停車位可以停車，我們也知道不可以臨停，我們可以接受被警察開罰單，因為我們知道錯在先，難道現在的警察大人都沒有辦法講情、理、法嗎？」，她也希望「請永和區官員們給我們這些老百姓『多一點臨停車位』」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「運氣不好的遇上心情不好的，違規不檢討自己反而上來是在討拍幾點的？情理法原則是用在對的、緊急的時刻，不適合用在明知不可為卻為之的人身上」、「就...車子先去繞兩圈等買完再來接妳不就結了？」、「違停就違停，被開單就乖乖認罰」、「今年開始就很多路段啟用科技執法，寧可多付幾十元的停車費及多走幾公尺的路也比一張罰單划算」、「我都是搭公車或是走路到擁擠的地方購物」、「不要情勒，違停是事實」。