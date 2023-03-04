禽流感病毒H5N1在全球肆虐，台灣也有約5成蛋雞受波及，重症科醫師黃軒表示，其實這20多年來，人類感染禽流感死亡的案例未曾消失，且死亡率甚至超50%以上，根本無法知曉「人傳人」的情況何時會發生，禽流感病毒很有可能就會是下一個流行的大病毒。

「人類萬一真的感染了禽流感，有一半機會死亡！」黃軒在臉書粉專發文表示，最近各國都出現動物感染H5N1後，大規模死亡的案件，根據世界衛生組織統計，自2003年至今年2月為止，人類因禽流感導致重病、死亡的情況未曾消失，目前有21個國家共通報了868人感染，其中有457位因此喪命，死亡率約有53%。

黃軒進一步說明，若依據過去疾病流行的經驗，任何病毒病毒纏上哺乳類動物，發生大規模感染、死亡，人類可能也在劫難逃，最為人所知的就是新冠、SARS病毒；再者，則是2009年爆發的流行性感冒，俗稱「豬流感」。

有專家認為，幾乎無法預測傳播到人類的「跳躍模式」成功後，「人傳人」的情況何時會發生，科學家認為可能是明天，也有可能是不是幾年後，黃軒直言：「我們不知道禽流感病毒，何時將成為下一個大流行病毒？」依照經驗，禽流感病毒大流行恐怕只是時間早晚的問題。

黃軒表示，目前已經有相關疫苗，但對於病毒治療仍缺乏具體抗病毒藥物，市面上也沒有針對禽流感研發的快篩工具。對此，黃軒引用疾管署的防疫指引，提醒一般民眾防範禽流感，分別為「1.禽肉及蛋要熟食、2.以肥皂澈底洗手、3.出現症狀戴口罩速就醫，並告知職業及接觸史、4.與禽鳥長期接觸者要接種疫苗、5.均衡飲食及適當運動」。