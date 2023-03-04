曾被日本觀眾票選為「理想夫妻」的反町隆史和松嶋菜菜子，因拍攝《麻辣教師GTO》走在一起，至今結婚23年，育有2名寶貝女兒，一家四口的生活幸福、美滿，近來小孩長大後皆出國留學，夫妻倆有更多獨處時間，近日雜誌拍到他們坐在知名比利時薯條店，選了一個靠窗的座位，親密同喝一杯飲料，其他時間做各自的事，老夫老妻般的互動，讓粉絲看得直喊羨慕。

根據日媒《女性SEVEN》報導，反町隆史和松嶋菜菜子在2月下旬的假日傍晚，去到薯條店用餐，搭配一杯飲料，一起度過悠閒的兩人時光。離開店家後，反町隆史和松嶋菜菜子邊散步邊聊天，之後反町隆史伸手指向遠方，松嶋菜菜子點頭示意後，緩緩走到人煙稀少的巷子，反町隆史輕輕將手自然搭在松嶋菜菜子身上，夫妻真摯情感令人稱羨。

據了解，近來反町隆史向周遭的人說：「夫妻關係比任何時候都好」，並說他很喜歡散步吃飯的嗜好，工作人員則形容：「他們已經結婚23年了，工作跟育兒都穩定下來了，終於可以慢慢享受夫妻時光，他們希望一直維持這種關係。」

對此，粉絲在各大論壇暴動，刷一排留言：「這一對真好，歲月靜好就是這樣吧」、「好幸福啊，希望我老了以後也這樣」、「老夫老妻就是甜蜜」、「這張照片傳達的相處細節充滿溫情，令人羨慕的夫妻生活！」