受到新冠肺炎影響，為了防疫多國曾採取遠距教學，使部分弱勢學童求學更困難，如育有3子、每月收入約台幣1200元的越南單親小輝媽媽，為了讓孩子在家學習，咬牙貸款90元美金（約台幣2700元），省吃儉用分3年償還，只為讓孩子能夠求學不中斷。

小輝媽媽每月靠家庭代工只能賺到100萬越南盾（約台幣1250元），疫情期間工作機會減少，養育3個孩子更是困難。（林良齊攝）

未婚生子的小輝媽媽與3個孩子一起住在不到5坪大的鐵皮屋中，門口甚至還有無名墳墓，打開家門映入眼廉就是昏暗燈光、2張大床，家裡沒有衣櫥、置物櫃，玩具為一台輪子破掉的三輪車，所有的衣物、雜物都丟在床上，旁邊則堆滿家庭代工所需的設備，每月靠家庭代工只能賺到100萬越南盾（約台幣1250元），疫情期間工作機會減少，養育3個孩子更是困難。

小輝家中所有的衣物、雜物都丟在床上。（林良齊攝）

為了不讓孩子與她有同樣的命運，小輝媽媽努力讓其孩子唸書，希望透過教育翻轉，但卻遇到新冠疫情停課，家裡沒有智慧型手機無法讓小輝繼續唸書，她四處跟別人借錢，好不容易才決定分期3年買下一台約5吋螢幕2700元的智慧型手機，疫情期間小輝就在小小的螢幕、昏暗的燈光中奮力求學，成績不錯的小輝希望成為工程師，賺錢改善家中情況。

小輝家中的玩具為一台輪子破掉的三輪車。（林良齊攝）

至善基金會越南工作站則發現近年因為新冠疫情影響，求助案例爆增，除了小輝之外，還有弱勢孩子因家中沒有電腦、智慧型手機無法上課，所幸藉過急難救助的購買到二手手機上課。

此外，台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉也發現，受到新冠肺炎疫情影響，多國改採遠距教學，孩子可能因此失去教育機會，更因為烏俄戰爭也使多國糧價爆漲，衍生缺糧危機，展望會提供非洲地區停課兒童收音機遠距教育，也透過現金券給弱勢民眾滿足需求；他提及，台灣海外捐助多數為回應如地震、戰爭等緊急需求，但後續中長期的社區培力才能讓孩子穩定成長。