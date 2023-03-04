2日全中運在新竹縣舉辦網球資格賽傳憾事，疑似場地不平整，害高雄市左營區福山國中張姓選手當場腳踝翻車、無奈棄賽。張生母親4日痛批場地有問題，國家級的賽事無法確保選手安全。晚間全中運執委會做出決議，個人賽與混雙延賽至4月12日於竹南球場辦理。

張母表示，國中部孩子們的比賽場地沙子分散不均勻、人工草皮接縫處不平，諸多教練與家長抱怨無效，比賽還是進行，張生因此扭傷腳踝，痛苦躺地10分鐘，比賽因此終止，未來升學保送之路恐怕也畫下句點。

高市府4日上午向新竹縣府反映後，新竹縣全中運執委會業於下午5時召開國中組網球資格賽臨時領隊會議討論延賽事宜。經高市教育局代表候用校長呂明信出席會議提出本市訴求，表達張生係曾獲全國賽事前三名之優秀選手，因場地問題導致受傷暫時無法出賽，但全中運攸關學生升學權益，建請執委會協助張生混雙資格賽場次調整延後至會內賽辦理，以維護比賽公平性及選手權益。

全中運執委會晚間8時召開記者會，宣布國中組網球團體賽結束後，個人賽與混雙延賽至4月12日於竹南球場辦理。