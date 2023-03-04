新光金控今年擴大徵才活動，自3月份起將陸續於全台進行數十場「閃耀新星、以光之名」校園徵才活動，首場校園徵才博覽會4日在台大舉行，新光金總經理吳欣儒親自出馬率一級主管們來搶人才。

新光金控指出，今年新光金控暨各子公司招募人數目標近4,000人，除外勤業務菁英、理財行銷人才等之外，更提供超過百名的數位金融資訊及行銷人才，及儲備業務主管及MA管理菁英等職缺，並將以具市場競爭力的薪資、全方面的專業職能培訓、跨子公司及跨部門的歷練機會、持續推動數位科技人才培育計劃，號召各領域的優秀青年學子加入新光大家庭。

新光金控指出，看見數位時代的趨勢，將永續發展列入企業經營重點策略目標，並致力提升人才競爭力及國際觀，除了持續推動「SPARK Heroes」數位科技人才，也積極延攬數位資訊科技、專業行銷、新創科技相關人才，提供全面的專業職能培訓、領航員制度、菁英養成培訓、在職員工各類國內外進修機會等完善機制，未來在工作上能有更卓越的表現。

新光人壽深知優秀員工為企業的資本，向來注重人才發展及培育，今年為強化組織發展，將招募3,000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才。為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入，並提供具市場競爭力的薪資、豐富培訓資源及完善貼心的員工福利，盡心培養具金融保險與數位科技專業的菁英。

新光銀行因應金融業務拓展需求、加速數位轉型，持續培養多元化人才，包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企劃、客群分析、洗錢防制專業人員等。今年新光銀行持續舉辦「儲備幹部(MA)計劃」預計招募15名上看百萬年薪儲備幹部，以二年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，以培養多元化的廣度學習。

元富證券順應數位時代趨勢，推動數位轉型、積極培育數位人才，同時遵循新光金控「新光六十，永續創新」發展主軸，結合證券商資產管理與投資研究之核心能力，今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融平台企劃」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「經營企劃人員」、「金融商品會計人員」等重點職缺。

新光投信因全球國際投資產業吹來正向的風向球，在投資團隊充分掌握海內外投資機會，資產管理規模績效成績亮眼，屢獲市場肯定。未來也將持續尋找各領域人才，提供新進員工完整的教育訓練及穩健成長的公司環境，並致力創造活潑的工作氛圍，讓員工都能保有工作熱情、擁有充分發揮所長的機會，期盼吸引更多菁英加入。