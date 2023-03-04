前立委郭正亮。（資料照片）

南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。前立委郭正亮於昨（3）日就預言，林明溱實在太輕敵，輕敵到忘記這場不是地方選舉，「補選」就是全國選舉，結果被對手一路追上來。

郭正亮在選前昨（3）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》即認為，林明溱實在太輕敵，因為縣長連任贏了9萬票，且蔡培慧還換選區，「坦白講我如果是林明溱也不會把她放在眼裡！」可是輕敵到忘記這場不是地方選舉，「補選」就是全國選舉，「只有你在選」，所以黨政都來了！

郭正亮披露，這次顯然就是要類比為顏寬恒那次補選，用政府的能量、黨中央、媒體全殺；林明溱一直被負面攻擊，地方抹黑的太嚴重，他一直不以為意，沒有強力回擊，結果被對手一路追上來。

「坦白說林明溱是有政績的縣長」，郭正亮表示，他又沒有歷史爭議，所以一直覺得抹黑不了他，但到最後已經不是林明禎和蔡培慧在選了！

郭正亮分析，這是賴清德當黨主席第一戰，逆轉勝的選舉有助於創造奇蹟，可以沖掉議長賄選、論文抄襲等晦氣；且到最後藍營連徐巧芯都要下去，可見是全國性的選舉，是激戰！

郭正亮還披露，吳怡農那次補選，蔡英文從頭到尾都沒去，因為王鴻薇民調壓著打，吳怡農從未贏過王鴻薇。這場選舉賴清德一周去兩次，「在地式」的演講，都在講在地的議題，這方面蔡英文遠不如賴清德厲害。