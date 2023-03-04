ØZI4日首登北流舉辦「ADICA」演唱會。一開場，他戴著墨鏡、穿上一身全黑帥氣勁裝，攜手20名男、女舞者動感演繹新歌〈Issues〉，隨後背上吉他自彈自唱抒情新歌〈Not In The Mood〉、〈Come Alive？〉，他一唱完，自虧因為唱跳全身很熱，但現場又有乾冰導致墨鏡大起霧，「我10幾分鐘都是瞎著在唱。」

ØZI賣力開唱，粉絲把性感內衣丟上台。（讀者提供）

他時隔4年開唱，事前花許多精力時間來籌備演出，昨在台上賣力唱跳、快嘴饒舌及彈吉他等大秀才藝，挑戰自己最大極限，自虧已人格分裂，更形容一開場後連續演出不停歇，像是進行20分鐘的「體能之巔」，直喊：「為什麼把歌接這麼緊？好像有點不太對勁。」

ØZI首度登上北流開唱，打造帥氣造型。（遠雄創藝／新樂園音樂提供）

他在〈0.03〉時，突然激動脫掉上衣，大秀結實上半身，一連演唱「性愛三部曲」〈傳教士〉、〈企圖〉、〈侵略性的浪漫〉，笑說：「壞男孩的人設終究是有點危險，有時候會出點事。」引起粉絲熱情回應，接著有歌迷接連丟上5件性感內衣上台，OZI興奮把內衣都掛在樂手、樂器上，開玩笑叫樂手把內衣都穿上。

ØZI的媽媽葉璦菱（左起）、方芳芳、金瑞瑤、李翊君親自到場欣賞。（圖／讀者提供）

他邀來4嘉賓助陣，包括Marz23、蛋堡、9m88及新秀The Crean鶴接連默契合唱。他的母親葉璦菱、父親陳文彬到場支持，葉璦菱還揪「最美貴婦團」力挺兒子，包括方芳芳、金瑞瑤、李翊君等好友都到場欣賞。葉璦菱分享之前有問兒子：「要不要媽媽幫你唱一首歌，讓你有空去換衣服？」卻被OZI已讀不回，她笑虧：「搞不清楚狀況，我是開玩笑，要他別當真。」

葉璦菱之前邀ØZI幫她製作新專輯，不過目前遲遲未完成，她坦言，因為疫情影響，心情很沮喪，現在有點打消出新作念頭，「江蕙也退休，費玉清也退休了，我幹嘛還唱呢？」一切隨緣。