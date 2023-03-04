持續寫主場連勝新紀錄的新北中信特攻，4日在主場出戰近期3連敗的台中太陽，上半場在太陽團隊三分球18投僅１中的情況下，中信特攻半場打完領先太陽18分。第三節台中太陽吹起反攻號角，靠著萊斯（Rayvonte Rice）與「新科三分球王」盧冠軒接連命中三分球，將分數追近至個位數。

決勝節中信特攻靠著上周因為生病缺席的「大房東」曾文鼎單節送出4次麻辣火鍋，幫助球隊找回攻守節奏，也澆熄了台中太陽的反撲氣燄，終場新北中信特攻以96比88拿下近期6連勝，也追平本季自己所保持的聯盟連勝紀錄。

新北中信特攻開局就下三分雨，靠著阿巴西、謝亞軒以及洋將金恩（Nick King）外線好手感的帶領下，首節就領先台中太陽16分。次節特攻防守強度持續加壓，讓台中太陽仍舊找不到準心，上半場打完太陽團隊三分線出手18次僅有1次命中，低迷的手感也讓太陽隊半場打完，以18分差落後中信特攻進入下半場。

雙方易籃後，太陽團隊命中率也跟著回溫，靠著洋將萊斯（Rayvonte Rice）與「新科三分球王」盧冠軒接連在外線開火，將比分拉近至個位數。不過中信特攻面對太陽的反撲馬上做出調整，決勝節在「大房東」曾文鼎單節送出4次阻攻下，幫助球隊找回防守氣勢，不讓太陽有一舉超前的機會。在比賽白熱化階段，洋將金恩（Nick King）與艾德（Edgaras Želionis）挺身而出接管戰局，終場新北中信特攻以96比88有驚無險拿下勝利，保持本賽季主場不敗紀錄。

中信特攻今天多以替補陣容應戰，賽後談到年輕球員的表現，總教練李逸驊表示，「球隊目前戰績穩定，讓我們可以有磨練替補球員的機會，增加板凳深度也調節主力球員的狀態，是我們即將面對季後賽的首要目標。」李逸驊也提到，今天讓林秉聖與魏嘉豪來主導比賽，團隊還是要持續磨合，讓每一位球員上場都能產生好的化學效應。

今天在決勝節繳出4次阻攻，幫助球隊守下勝利的「大房東」曾文鼎，賽後表示，「雖然球隊贏球，不過太陽隊在下半場的反撲相當驚人，也凸顯我們球隊在領先狀態時，必須再更專注細節，是我們接下來要調整的地方。」本場比賽中信特攻拿下勝利後，下一場比賽將於明天主場出戰桃園永豐雲豹。