加300果然是真的！有名在加油站兼職的員工，在上個月23日時，遇到1輛賓士車進站加油，車主表示只要加300元就好，沒想到當他加完300元後，對方竟稱「忘記帶錢」，要用轉帳「手機壞掉」，最後，車主抵押健保卡與過期證件宣稱「半小時後回來」，他一等就是10天，仍未見賓士車主蹤影，讓他不禁感嘆「您的半小時有點久遠」。

一名加油站員工在臉書社團「爆怨公社」發文，他提到2月23日早上6時許，有輛賓士車進加油站加油，他加完油後，車主竟稱沒帶錢，他再向車主表示「用轉帳」，但車主卻說手機壞了，於是，車主便抵押健保卡與過期的證件說「半小時後回來」。

一名兼職的加油員因10天前遇到1輛賓士車主加了300元後，並抵押證件表示「半小時後拿來來」，沒想到他一等10天就過去了。（翻攝自臉書爆怨公社）

豈料，這名加油員從2月23日等到今天3月4日共10天，仍未見賓士車主回來，無奈感嘆「我只是個兼職人員 時薪176元，您的半小時有點久遠」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這應該是有錢的低收入戶」、「報警備案」、「300的油很快就要加了，老車噴的快」、「可以拿監視器影像跟他的健保卡去報案，雖然不一定追得到但起碼對得起自己」、「賓士不意外」、「補辦健保卡只要兩百，YA又省了一百」、「沒錢不要讓客人離開，什麼人都有」、「原來這台叫做欠300」、「加300果然是真的」。