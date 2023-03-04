「我是台灣人！」出征國際賽代表中華隊時，李尼希米總是這樣回答。去年雙膝嚴重受傷連走路都會痛，但看到很強的對手比自己還努力，李尼希米不敢懈怠。傷後再出發的他，最大心願就是和隊友一起衛冕UVL、再寫新史。

111學年度UVL大專排球聯賽公開一級複賽4日在彰化師大體育館收兵，每次中原大學一登場，很難不注意到皮膚黝黑的李尼希米，他個子雖不高，「號稱」180公分，但彈性驚人且球風多變，是位可怕的攻擊手。

在台灣出生的李尼希米，國小三年級便開始打球，是在永信盃被發掘的，大家對他的故事應已耳熟能詳，他的爸媽李紅、尚岱2001年由蓋亞那來台傳教就此落腳屏東，李尼希米和妹妹李貝兒都在臺灣出生、入籍。

屏東縣明正國中三年級時，李尼希米助隊贏得睽違17年的國中聯賽冠軍，獲頒最佳邊線攻擊手及最有價值球員，屏榮高中時獲得一次HVL最有潛力球員、兩次最佳邊線攻擊手獎項，並入選U18亞錦賽和U19世錦賽國手。

一口流利國語、台語也通的他，用LINE聊天打的是中文，的確是「正港」台灣人。上了中原大學工業與系統工程學系後，李尼希米也加入以中原為班底的桃園台產隼鷹排球隊，圓了企排夢，大一在UVL獲得第四名，獲頒最佳邊線攻擊球員獎，大二獲選MVP，還率隊贏得隊史首座冠軍盃。

李尼希米過去戰績很風光，但大大小小的運動傷害如影隨形。「去年3月左膝蓋臏骨發炎、右膝鈣化，走路都會痛，整個賽季都受到影響，花了半年多的時間和金錢治療復健，一直沒好但又有很多比賽要打，超沮喪的，一度想放棄。」

如何走出低潮？李尼希米說：「上屆UVL帶傷上陣，最後拿下隊史首座冠軍盃，就覺得一切的辛苦都值了。只要相信自己，相信上帝，就沒有不可能的事。」

從國小三年級打到現在，李尼希米說：「打排球是件很開心的事，不管有什麼煩惱，一上球場就忘得一乾二淨。」歷經國際賽洗禮，也讓他心態進階了。「我覺得他們都那麼厲害了，還是這麼認真努力，我們當然要更努力。」

有機會打企業排球聯賽，最欣賞NBA球員韋斯布魯克(Russell Westbrook)拼戰精神的李尼希米很惜福。「在企排跟其他成人隊對戰時，能夠吸取很多寶貴經驗，當然，如果同時也能贏得比賽，更好。」