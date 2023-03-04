大陸十四屆全國人民代表大會一次會議明日（5日）揭幕，主席團今日召開會議決定8天半會議的日程，重頭戲包括國家領導人選舉及表決機構改革方案；集中在3月10日將表決關於國務院機構改革方案的決定草案，選舉中華人民共和國主席、副主席，以及選舉十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長。

3月5日（周日）上午9時，代表大會第一次全體會議開幕，首先會聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。3月11日將決定國務院總理的人選。