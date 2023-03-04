南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。台灣民意基金會董事長游盈隆今（4）日在臉書直言，選舉結果重重地打醒那些還沉醉在2022地方大選勝利的國民黨頭人，在選民面前還是乖一點比較好，否則必然很快就有報應。

游盈隆表示，這樣的選舉結果，完全超出國民黨的想像，也完全不是國民黨想要的，但它發生了；而民進黨這次絕處逢生，主要是拜對手頻頻犯錯。

游盈隆認為，賴清德上台後，明知這一局兇多吉少，但仍沉得住氣，以審慎悲觀的態度，全力以赴，終於等到機會扭轉戰局，為近期三連敗畫下美麗的句點。這場勝利遠比想像中來的更早更快，為士氣低迷已久的民進黨陣營打了一支強心針，賴清德功不可沒。

台灣民意基金會董事長游盈隆。(資料照片)

游盈隆強調，經過這場戲劇性的補選，台灣的政黨競爭已重新洗牌，藍綠將各自整隊後重新出發，在2024總統與立委大選中力爭選民的肯定與支持。「天助自助者，莫等閒，白了少年頭，空悲切」。