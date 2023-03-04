香港亨達集團創辦人兼名譽主席鄧予立是著名企業家及金融家，更是旅遊玩童，在防疫期間遊歷各國，寫下《旅遊記疫：老玩童深度遊瑞士》、《旅遊記疫：老玩童西藏自駕遊》，紀錄著疫情期間的旅遊視角，並在攝影集分享會中，分享他珍貴的旅遊經驗，並且接受本報專訪，分享「老玩童」如何玩出人生新高度。

問及「老玩童」何來？鄧予立說，真的老了，服老，年紀大了只要心態好就能感覺自己比年少更年輕，旅行可以增廣見聞，增加閱歷，他說，「立定目標就是老而不衰的關鍵，可以繼續讓生命有目標。」

知名作家、時事評論員尹乃菁（左）主持老玩童鄧予立攝影集分享會，帶來許多精彩互動。（姚志平攝）

60歲退休時，他立下要走訪150國的目標，迄今73歲，已經累積148國，並且要透過寫書來記錄，一開始出版旅遊書，出版社告訴他，除了旅遊記趣，還要多放些照片，於是他開始攝影也玩出興趣，每次出門最重要的行李就是攝影器材，他形容，相機就是他的第二生命。

香港亨達集團創辦人兼名譽主席鄧予立於攝影集分享會，與與會貴賓同慶亨達集團33周年。 （姚志平攝）

走訪每個國家，鄧予立不只是走馬看花，他熟讀當地的文化歷史，也能與當地導遊深度對話，除了相機，他的行李箱也裝著許多書籍，旅程中的閱讀，讓他可以收穫更多，他的每本書都由他親自攝影、撰文，每年一本書就是他跟自己的約定，還有一件事已經養成了習慣，那便是每天早上香港時間6點都會準時發送自製「早安」長輩圖，向親朋友好友問好，他說，這就是一種單純的分享，別無所求，也不求回應，彼此心裡都沒負擔。

疫情期間，鄧予立離開香港去旅遊，也因為疫情回不了家，他笑說，這是被迫流浪，被迫去玩，在疫情期間不同的移動，遇到封城了就移動到下個地方，後來也是在英國倫敦確診，康復後，他又再度旅行， 他說，疫情下的遊歷，真的很難得，因為許多熱門景點遊客都很少，常常住進酒店就只有他一人包場，巴黎四季酒店解封後，他就是第一位客人，得到全飯店上下熱烈的歡迎。

談到旅遊總是笑盈盈的鄧予立談到年輕時候的出國，總是在工作，常常出國的路線就是酒店到公司，很少定下心旅遊，他笑說，現在不一樣了，現在是開會兩小時，玩兩週再回家，隨時啟動旅遊模式，對於旅遊他很享受其中，也沒有太多的顧忌，常常一個人旅行，只有去西藏，因為同事們不放心便一起同行，最後年輕的同事們高山症，他笑說，反而是自己在照顧他們。

攝影集分享會上展示的作品，有來自世界各地的美景，台灣基隆正濱漁港也在其中。（姚志平攝）

成為老玩童後，鄧予立和同事的距離因旅遊變得靠近，許多冒險也常常讓同事為他操心，像是他隻身一人到貧民窟探訪，就連當地導遊都不跟他同行，他仍覺得既然到了當地就得去一趟，他在印度也自己搭火車體驗在地，他的旅遊可以奢華也可以很在地，就像飲食，可以五星級也可以路邊攤，就連睡眠也是，他說從事金融業以來每天都睡3小時，每天半夜2點睡，早上5點起床，所以旅遊沒有時差問題，隨時打盹就能馬上有精神。

鄧予立形容，每天睡3小時，讓他的人生就像是活了3輩子，每天有21個小時在為自己的人生目標打拚，對他來說，要兼顧企業家、作家等眾多身份，實在不是難事， 他說，自己活了一個無愧的此生，關鍵就是「放開自己、活在當下，過一個積極的人生。」

至於完成150國的人生目標後，下一步目標？鄧予立說，實在很難想這麼遠，現在73歲的他想要趁75歲前好好看世界，集滿了150國，就在多10個國家吧！他笑說，人生75歲很關鍵，過了75歲出國得要醫生證明或是要陪伴者同行，趁現在能享受一人冒險的時候，他要認真當個老玩童，快意人生。