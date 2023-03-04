111學年度第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，4日下午在嘉義公園舉行，來自金門的選手大豐收攬下5金，菁英組由陳彥龍、陳怡芳稱王封后。

之前在全國排名賽第2站失冠的陳彥龍，這次準備充分，最終以17分14秒奪冠，是男子菁英組唯一成績在17分鐘以內的選手，代表金門參賽的陳彥龍賽後表示：「公園最上段經過山路後，回程的路段是決勝點，山徑路道比較複雜，對大家是一個大考驗，會陷入路線的糾結，我跑得還不錯。」

而全國排名賽第2站女子組冠軍黃敏惠這次未參賽，不過菁英組女子組賽前被看好的江品宣卻意外落到第6，最終是來自金門的陳怡芳以21分16秒封后，陳怡芳說：「沒想過會拿冠軍！這次比賽的困難點在後半段，我的要求是不要失誤，專心看地圖，以平常心來面對，比賽的感受也許是公園比較開闊，在森林裡跑步，感覺很有趣。我的技術方面比較弱，是往後要加強的。」

金門選手在第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽成績搶眼，除了在菁英組陳彥龍、陳怡芳稱王封后，金門高中的楊天筆在以19分09秒稱霸男子高中組、金門高中的李怡農則以19分45秒在男子18歲組奪冠，女將洪雅琳在女子16歲組以23分20秒也帶走冠軍，讓金門成為這次賽事大贏家。