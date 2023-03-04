美國《新聞周刊》今年第五度與全球市場資料研究機構Statista合作發布世界最佳醫院排行榜，美國明尼蘇達州梅約診所在28國2300多家醫院蟬連榜首。值得一提的是，台灣等亞太7國首度上榜，台大醫院名列第249；台灣共35家醫院入榜。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，過去3年多以來，全球各地醫療院所均因COVID-19疫情處於高壓狀態，維持穩定與先進品質的同時必須不斷追求創新，實屬不易。「2023世界最佳醫院」（World's Best Hospitals 2023）調查，首度把亞太地區納入評比，台灣、日本、南韓、澳洲、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國共9國，其中台灣、日本、南韓、澳洲、印度、泰國、新加坡7國醫院上榜，並且在心臟病、內分泌、神經醫學、腫瘤醫學、整形外科、兒科醫學等6大領域表現出眾。

2023年的排行榜首度列出28國逾2800家醫院之中成績最好的250家。榜首是美國明尼蘇達州梅約診所（Mayo Clinic - Rochester），得分為97.50。新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）以92.77分名列第9，是前十名唯一的亞洲醫院。位於台北市的台灣大學醫學院附設醫院以97.20分站上第249名，也是台灣上榜醫院名次最好的一家。

美國明尼蘇達州梅約診所蟬聯《新聞周刊》世界最佳醫院榜首。（資料照／路透社）

這項調查今年更分別開立28國榜單，除了前述亞太6國登榜，還包括美國、德國、法國、義大利、英國、西班牙、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、奧地利、瑞士、瑞典、比利時、芬蘭、挪威、丹麥、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、哥倫比亞等國醫院入列。

台灣總共有35家醫院上榜，除了台大醫院，依排名分別是台北榮總、高雄長庚、成功大學附醫、中國醫藥大學附醫、林口長庚、台北長庚、台中榮總、國泰醫院、高雄榮總、馬偕醫院、三總松山分院、桃園長庚、台北慈濟、奇美醫院、高醫大附設中和紀念醫院、中山醫大附醫、台北市立萬芳醫院、花蓮慈濟、嘉義長庚、新竹國泰、中國醫藥大學北港附醫、柳營奇美醫院、雙和醫院、大林慈濟、台大醫院雲林分院、汐止國泰醫院、嘉義基督教醫院、北醫大附醫、亞東醫院、彰化基督教醫院、義大醫院、新竹馬偕、高雄市立大同醫院、秀傳醫院。

其中僅有台大與北榮得分超過90分，兩家各為97.20、97.05。