衛視中文台《拜託了！女神》主持人夏和熙與焦凡凡帶著愛雅、安乙蕎、阿本及關韶文，前進桃園來場閨蜜之旅。本來以為只是吃吃喝喝享受行程，沒想到第一個遊戲就讓眾人累得氣喘吁吁，兩邊同樣是閨蜜組隊效果卻是大不同，夏和熙和好友愛雅及安乙蕎通力合作默契十足，焦凡凡和關韶文、阿本卻是閨蜜內鬨，甚至一度被關韶文弄到火氣都上來，對著他大聲怒吼，還好「資深男孩」阿本相當給力，先是撐開腿狂奔，再力壓愛雅，順利扳回一城。

一開始夏和熙笑說既然是「閨蜜之旅」應該只是吃吃喝喝、走走看看，一旁的愛雅接話說：「你是這樣跟我講的，不然我沒有要上(節目)喔」。不過要吃喝玩樂前總是得先付出，第一個遊戲關卡「關關過三關」，同隊三人計時接力完成三關才算完成，考驗深蹲的肌耐力和投擲圈圈的準度。

雖然夏和熙要大開雙腿深蹲走路，不讓腰間的呼拉圈掉下來，讓他大呼大臀肌很酸，但只花不到3分鐘，就輕鬆寫意一次過關。反觀焦凡凡隊，本來想說焦凡凡跟關韶文應該默契不錯，結果兩人卻在第二關套圈圈關卡頻頻卡住，最後靠著阿本在第三關一邊用大腿撐著呼拉圈不落地，一邊有如螃蟹的直線衝刺狂奔才勉強挽回一點面子，被工作人員大讚資深男孩好拼命。

接下進行「捲紙喝泰奶」關卡，一杯泰式奶茶壓在攤開捲筒衛生紙的開端，另一端遊戲者必須透過捲動捲筒衛生紙，把壓在衛生紙上的泰奶拉到手邊一飲而盡，最快喝完就獲勝。第一棒由阿本對決愛雅，猶如當年《模范棒棒堂》跟《大學生了沒》節目對打再度上演，結果又是阿本再度化身過關機器飛快完成。

反倒是愛雅一開始沒多久後就把泰奶灑出來，弄濕衛生紙，愛雅一邊等著隊友幫忙清理濕掉的衛生紙，一邊要阿本暫停一下，害得原本速度飛快的阿本當場中斷，警覺上當的他笑虧愛雅說：「老藝人心機好重喔」，笑翻全場。

而焦凡凡與夏和熙對決時，焦凡凡本來略有領先卻不小心把泰奶撒了出來，一旁的關韶文好心幫忙清理，沒想到泰奶卻越灑越多，讓焦凡凡當場爆氣，怒噴關韶文說：「我自己弄！我自己弄！」讓眾人笑到不行。