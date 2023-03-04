買蔥送牛排的概念？日前有名人妻經過1間知名排骨店時，打算買滷汁回去給孩子配飯吃，於是向排骨店老闆買了1碗滷汁回家，豈料，當她要拿滷汁加熱時，一打開包裝蓋驚見碗內藏了「9顆滷鴨蛋」，讓她又驚又喜「不知是賺到還是賠了」，但她也表示日後會檢查買好的東西在離開，以免再次發生相同的狀況。

一名人妻在臉書社團「信義區三兩事」發文，並上傳1張照片，她提到經過知名排骨店，想說買滷汁回家給小孩配飯，豈料，晚餐時間打開買來的滷汁要加熱，她一看驚呆裡面放了「9顆滷鴨蛋」，讓她有些哭笑不得「不知道到底是賺了還是賠了」，不過，她也表示，下次買完後一定會檢查買的東西在離開；從原PO的照片中可見，免洗碗裡只裝了5顆滷蛋，但原PO表示有4顆已經先吃掉了。

一名人妻到知名排骨店買滷汁時，沒想到，碗內藏了9顆滷鴨蛋，讓她又驚又喜稱「不知是賺到還是賠了」。（翻攝自臉書信義區三兩事）

貼文一出，網友笑翻紛紛留言表示「另一個打開說我的蛋呢」、「鴨蛋超好吃」、「賺爆...」、「買滷汁送鴨蛋」、「一個中獎的概念」、「這等級可以去買樂透」、「太幸運了」、「沒有覺得今天滷汁怎麼特別重嗎」、「買蔥送牛排嗎，老闆該不會也在這裡、「賺翻了，缺蛋ing」、「那..拿回滷汁的那位，又作何感想？」。