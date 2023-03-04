有著十分強壯的身材，配上驚人的臂展長度，勇士二年級生庫明加（Jonathan Kuminga）具有和快艇球星「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）同樣的身體素質，外界也經常將兩人對比，里歐納德在聯盟素有「沉默殺手」的封號，庫明加也在場上親自體會到了，笑說：「他真的都不說話。」

3日對陣快艇的比賽，替補上陣的庫明加拿下19分及7籃板，表現不輸給攻下21分的里歐納德，最終勇士以115比91打垮快艇，在西區第5爭奪戰中搶得先機。今日背靠背面對鵜鶘，庫明加再次砍下19分、7籃板，另有4次抄截，完成連續4場得分上雙的紀錄，勇士也拿下近期5連勝。

與快艇一戰賽後被問及是否曾向里歐納德討教學習，庫明加表示：「其實昨天是我第一次聽到他說話，我過去拍了他一下，他跟我說，『繼續努力，孩子，並保持健康。』，那只是我和他的第2次交手。」

能與里歐納德做比較，對於球技逐漸成長的球員來說是非常正面的評價，不過庫明加仍希望打出屬於自己的特點，「他是一位出色的球員，但我不想去模仿任何人，我想做獨一無二的我，成為唯一的庫明加。我肯定會看一些他的比賽，但並不會去嘗試他的風格。」