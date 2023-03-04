國旅這種價格你花得下去嗎？一名網友抱怨，日前去南部玩2天，不料住宿「貴又爛」，就連夜市小吃的價格都貴得讓他覺得不可思意，蚵仔又小又少的蚵仔煎要價85元、只比中指略粗的烤香腸則是50元，小碗滷肉飯也要45元，讓他大嘆，「想想也是可悲，都國旅了還只能窮遊，下次還是去日本好了」。

原PO在PTT八卦板發文表示，日前他趁著連續假期去南部旅遊2天，上住宿網站一查發現，2人房每晚都至少6千元起跳，但無論民宿或是飯店的質感都差強人意，他為了省錢，只好選擇入住3千元的破舊旅館。

住宿「貴又爛」讓原PO心情大受影響，不料夜市昂貴的物價更是讓他狂罵髒話，一份85元的蚵仔煎整盤都是麵糊，除了3、4顆迷你蚵仔外，就只有幾片菜葉；而號稱「夜市烤大香腸」一根賣50元，結果大小竟然只比原PO的中指略粗、略長而已。

此外，滷味攤的價格也讓人詫異，3片小小的豬血糕串在一起要價45元，原PO直呼：「他X這東西之前完整一大片不是25元打死？」，而一杯65元的珍奶他也買不下手，最後只好點了2碗小小的滷肉飯，共付90元，讓他不禁大嘆，「都國旅了還只能窮遊，下次還是去日本好了，多花一點錢，但旅遊品質整個大提升」。

文章曝光後，一票網友看傻眼，紛紛留言，「4天連假一堆人衝出來 你又偏要去熱門觀光區…當然就只能接受盤子價」、「你是去了哪個盤子夜市」、「以前夜市是平民小吃，現在是盤子在吃」、「國旅是有錢人去的，窮鬼只能飛日本」，不過也有人覺得原PO說得太過誇張，質疑是創作文，「我覺得你問題比較大」、「幻想文還這麼起勁」。