蔡培慧出身南投縣日月潭西南側小農村，她跟著阿公、阿嬤生活，直到國小畢業才隨父母北漂讀書、工作，卻也繫下她與農村的情緣，她從出版社編輯跨足學者，學者斜槓農運，再帶著對農村的關注從政，她曾說「農村是我的家鄉，也是我最不捨的地方，南投必須改變，這是我從政的初衷和動力」。

蔡培慧表示，她的人生際遇，一直是水到渠成，因為家中經濟不寬裕，她高職起半工半讀，任何困難得自己面對、解決，養成了務實性格，她出社會首份工作是台原出版社編輯，常到農村進行田野調查，重燃對農村情緣。

綠營蔡培慧打敗藍營老將林明溱，支持者開心簇擁爭相握手道恭喜。（楊靜茹攝）

「我一步一步走向返鄉的道路。」蔡培慧說，她對基層、農民充滿熱情，在前立委瓦歷斯．貝林麾下擔任國會助理時，至世新大學社會學研究所進修，921大地震後，再獲社運前輩謝志誠邀請加入921重建基金會，擔心身為農村女兒離故鄉愈來愈遠，至台大農推所取得博士，接著為了幫農民爭取權益投身農運，如大埔拆屋事件、太陽花學運等，獲總統蔡英文青睞走上從政之路。

蔡培慧出身農運，擔任民進黨不分區立委時，外界質疑她從體制外走入體制內，如何堅持理想？蔡培慧強調，從政實際參與農村力道更深，不過她砍勞工7天假、挺萊豬進口遭封「黨意立委」，她先跟馬文君角逐南投縣第1選區立委，接著與許淑華競選南投縣長，雙雙落敗，緊接著投入南投縣第2選區立委補選，因林明溱身陷政治風暴，她贏得近2千票獲勝選。

蔡培慧說，競選過程中，被批評她是空降，其實她一直為了農村而努力，對岸封殺台灣農產，她會幫忙找其他通路，她堅信努力一定有收穫，在南投蹲點7年多，聽到很多鄉親跟她說「南投要改變」，就是這一份信念，讓她持續拚鬥，這只是起點，未來將整合協調並串連資源，改變南投故鄉。