30年前曾隨道奇隊來台打表演賽的皮亞薩（Mike Piazza），這次率領義大利來台參加第5屆世界棒球經典賽（WBC），相隔多年再度來台，出發前還特別跟目前效力桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）聯絡。

1993年年還僅24歲的皮亞薩頂著國聯新人王頭銜來台打表演賽，當時還棒打「金臂人」黃平洋，這次時隔多年再度踏上寶島台灣，讓他直呼感覺很好，皮亞薩也透露，自己有與霍華德一起經營Podcast，知道他現在在台灣打球，來台前也特別跟他說。

這次經典賽義大利陣中有不少具有義大利血統美國籍的大聯盟好手，荷蘭隊教頭就直言義大利實力不容小覷，皮亞薩認為，棒球在義大利其實也很有歷史，有他的傳統在，最早追溯至二戰時，從美國傳來，後來義大利也有自己的聯賽，也產出不少義大利裔名將。

義大利此次經典賽與中華隊、古巴、荷蘭、巴拿馬同組，皮亞薩知道這次經典賽會非常有挑戰性，「我們會尊重每一隊但不會懼怕，要在這組中脫穎而出要非常努力。」