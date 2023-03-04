陳妍希2016年和大陸男星陳曉結婚，兩人育有一子「小星星」，一家生活幸福和樂，不過向來對私生活相當低調的她，近日罕見接受大陸居家雜誌的專訪，並公開北京愛巢的內裝，美到像樣品屋，也引來網友熱議。

陳妍希難得在鏡頭前公開北京愛巢，可見房屋內部多以暖色調為主，搭配木頭和金屬的設計感家具和裝飾，加上四處都擺放畫作，簡約高雅中又不失藝術氣息，相當舒適溫馨，美到宛如樣品屋，也可以看出她對家中裝潢的用心。

不過由於室內太過乾淨，竟引來網友質疑她造假，認為幾乎感受不到生活的痕跡，一點都不像是有小朋友住的家，對此，拍攝雜誌的工作人員也親自回覆網友：「是真正的家哦」，替陳妍希澄清。

陳妍希公開北京愛巢內裝。（圖／取自陳妍希微博）

陳妍希家裡乾淨到被指像樣品屋。（圖／取自陳妍希微博）

此外，也有網友跳出來表示，這間房子是陳妍希當媽前住的，在兒子小星星出生後，一家人就搬到別的地方住了，反駁造假傳言。陳妍希和陳曉結婚7年，雖然不時被傳婚變，但小倆口懶理外界謠言，直言「沒必要（回應）就當個玩笑看看」。

而之前陳妍希也在節目談到夫妻之間反而是陳曉比較依賴她，但她也非常喜歡被老公依賴的感覺，所以兩人性格互補，加上婚後仍會經營和營造儀式感，也讓網友表示難怪他們的婚姻可以如此幸福甜蜜、長長久久。