全國春季游泳錦標賽4日於台中市北區國家運動中心展開第3天賽程，男子50公尺仰式全國紀錄保持人莊沐倫，決賽游出25秒57，距自己保持的全國紀錄僅0.1秒，王冠閎則是再添400自1面金牌；但本日最搶眼的是未滿10歲台南游泳神童何康婗不僅3天全包4金外，4日還在100蛙二度破了保持15年的大會分齡紀錄，朝包辦10金之路邁進。

全國春季泳賽4日賽事重點擺在男子50公尺仰式，去年才在國體全大運中創下全國紀錄25秒47，並且達到亞運標的北市大國手「仰式王」莊沐倫，賽前教練許志傑就覺得非常有機會可以破全國，莊沐倫上午預賽游出25秒74，下午決賽再飆出25秒57，但可惜只差0.1秒沒能打破自己保持的全國紀錄25秒47。

賽後莊沐倫雖在許多小小泳士包圍索要簽名合照下，但他坦承：「不滿意成績，還是有點小失望，本來是希望可以突破0.1至0.2秒，但沒想到最後卻是差0.1秒。」

同日場中另一焦點是男子400自對決，全國紀錄保持者王星皓已經先赴馬來西亞備戰沒有參賽，改由師弟傅堃銘對上王冠閎，預賽傅堃銘還以4分06秒89優於王冠閎的4分07秒31，下午決賽時，王冠閎在前100公尺就加速超前直至終點，最終以3分56秒97拿下第三金，傅堃銘以4分0秒37居次。

來自台南無限泳隊、今年4月才要滿10歲的小將何康婗，4日不只再添50仰、100蛙雙金，兩天下來個人已包辦4金，更在100蛙預賽游出1分20秒43，決賽再推至1分18秒66，兩度破了10歲以下分齡紀錄，先前是由曾綾宣在15年前總統盃所創下的的1分23秒39。

何康婗父親何兆基也是從事游泳相關事業並身兼教練，何康婗幾乎從小就陪伴父親在泳池長大，何兆基表示：「康婗在2020年第一次參加春季賽，當時不僅沒有獎牌更2次犯規遭取消資格，隔年才正式接受訓練，去年春季賽才終於拿到一銅，但這次就進步很多。」

個性活潑外向的何康婗從去年開始接受每周5天跑步15分鐘、游3000至4000公尺的訓練量，何爸說：「康倪水感很好，再加上很有企圖心，從來不會喊累，而且能在比賽時認識很多的朋友也是她參加比賽的一大助力。」

何康倪游破10歲以下分齡100公尺蛙式高懸15年紀錄。（全國游泳協會提供）

莊沐倫與自己保持的50仰全國紀錄僅0.1秒差距。（全國游泳協會提供）