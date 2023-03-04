有「情色教主」封號的E奶辣模雪碧（方祺媛），擁有性感外型加上大膽作風，光是IG就有破百萬粉絲，人氣相當高，每每有新動態都會引起熱議。雪碧最近在YouTube頻道上傳的新影片，承認自己有「容貌焦慮」的症狀，所以又動整形手術；在術後雪碧本人很滿意外，也被網友稱讚好像混血兒。

雪碧3日在個人YouTube頻道上傳一段影片，直接認了自己罹患「容貌焦慮症」，不避諱分享又去做了整形手術微調臉部，分別是天鵝頸和鼻溝槽手術，她認為想要維持美貌，勢必要有所付出；另外，雪碧也貼心提醒，害怕血腥畫面不要看她的影片，因為赤裸裸地展示整形的情況。

雪碧因為有容貌焦慮，前陣子又再度到醫美診所動整形手術。（圖／摘自雪碧YouTube頻道）

從雪碧近期IG上的美照能發現，她手術後美艷風的臉蛋，變得更有混血兒的感覺，粉絲也都留言稱讚，「雪碧越來越漂亮了」、「為了變美真的好辛苦」、「好像混血兒」、「勇敢做自己超讚的」。

其實雪碧過去都很大方暢聊自己多次整形的經歷，還說過「只差沒削骨，什麼都做了」，雖然有不少人佩服她坦然自在的模樣，但依舊有網友批評她整形外貌，對此她也曾霸氣回嗆，「我的人生不是為了你們這些酸民的爛嘴而活」，意外再圈粉。