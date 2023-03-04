企業排球18年聯賽4日第2戰由屏東台電對上連莊，ˊ這是男子組龍頭寶座歸誰的揭曉之戰，最終連莊以25比20、26比28、25比18、25比23拿下勝利，目前16勝3敗、積分48分，儘管明天還有最後一天例行賽要打，15勝4敗、積分44分的屏東台電已經提前宣告無法追上連莊積分，讓連莊確定拿下男子組例行賽冠軍，更中斷屏東台電例行賽8連霸的霸業。

首局雙方就火力全開互不相讓，連莊靠著劉鴻敏、Bryan以及宋柏霆集結出密集的火力連線，而屏東台電也靠著許紋誠及黃正良的進攻連線死命緊咬，雙方始終僅有3分差，最終連莊靠著劉鴻敏強悍的攻守表現以25比20旗開得勝！

第二局雙方持續緊張氛圍，屏東台電蔡沛彰展現出他在前排的宰制力，靠著鐵壁般的攔網阻斷連莊前期的攻勢，但連莊局中卻靠著核彈級的進攻火力維持些微優勢，拉鋸時刻屏東台電許紋誠以一記超強力Ace球扳平比數，戰況再度陷入白熱化，一路deuce纏鬥至26比26，關鍵時刻屏東台電詹旻翰以一記飛扣助隊以28比26 扳回一城。

第三局連莊全隊氣勢如虹，靠著Bryan的強力Ace球打出一波4比1的攻勢，令屏東台電節奏大亂，連莊也抓緊這個大好機會不斷拉開分差，雖然屏東台電林宜暉也跳出來回擊一顆Ace球，但仍無法助隊止血，最終連莊以25比18率先聽牌。

第四局開局連莊靠著兇猛的火力取得分數優勢，但屏東台電展現出韌性十足的表現，靠著由李佳軒組織成的接發防線，將比數死咬不放，而連莊Bryan不願戰線再度被拉長，局末Bryan掌管比賽，助連莊以25比23鎖定男子組龍頭寶座！