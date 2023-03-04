台中一名郭姓女子前年拿著撿到的身分證到檳榔攤求職，但上班僅2小時就偷走店內現金7千元偷跑，檳榔攤老闆報警處理後，連帶揪出郭女冒名求職一事。台中地院審結，依竊盜罪、冒用身分而使他人遺失國民身分證罪，分別判處有期徒刑3個月、拘役40天，均可得易科罰金。可上訴。

判決書指出，郭姓女子2021年12月間在旅館撿到張姓女子的身分證影本，便帶著張女的影本到檳榔攤應徵，順利獲得錄用，隔天郭女前往上班僅2小時就，就趁老闆短暫外出時，竊走店內抽屜擺放的7千元現金逃跑，直到老闆返店察覺異樣報警，全案才曝光。

台中地院審理時，法官指出，郭姓女子有多次竊盜及侵占前科，曾被法院判刑卻仍不知悔改，僅為了個人方便而盜用他人證件，甚至竊取老闆的財物，考量郭女坦承犯行，態度尚佳。依冒用身分而使他人遺失國民身分證罪，判拘役40日，得易科罰金4萬元；另依竊盜罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元可上訴。