政治沙場老將林明溱，1994年在故鄉當選集集鎮長，雖然集集小鎮僅1萬多人，他向台鐵爭取保留集集火車站，以單車、咖啡、燈會等推動觀光，榮登全國10大觀光小鎮，「集集經驗」奠定了仕途基礎，原以2屆南投縣長任滿榮退，國民黨卻徵召他回鍋對戰民進黨農推博士蔡培慧，慘遭鋪天蓋地抹黑敗選。

林明溱是集集人，出社會第1份工作是省府建設廳技士，1994年當選集集鎮長，展開從政之路，他希望能跟隨叔公林洋港、林源朗腳步擔任南投縣長，不過集集鎮人口數僅1萬多人，2001年他首度挑戰南投縣長僅獲2成選票，接著歷任南投縣議員、立委，2014年第3度挑戰南投縣長，因中央綠營執政，國民黨被「抄家」，中部一夕變天，僅他「突圍」險勝，保有南投縣1塊藍天。

林明溱贏得戰戰兢兢，擔任縣長以來勤政愛民，將縣民視如家中親眷，天天行程滿檔，下鄉探訪、慰問喪家、扶助弱勢戶等，勤走個鄉鎮聽取民意，民眾稱讚他是「完全沒有架子」的縣長，2018競選連任時大勝對手近10萬票，開創南投縣自治史上新紀錄，2019年更獲五星縣長肯定。

林明溱說，他原規畫兩屆縣長後光榮退休，想交棒給年輕人，堅決不參加立委補選，無奈年輕人的內部民調不如蔡培慧，他感念國民黨的栽培，不顧全家人反對，答應接受徵召投入立委補選選戰，不料民進黨從頭到尾發動抹黑攻擊，讓獨霸濁水溪線立委18年的藍天一夕翻盤。

「這次選舉不是輸給蔡培慧，而是輸給抹黑。」林明溱感慨說，這次選舉，他們沒有槍、沒有子彈，對方則動用國家資源來拚，這是個不公平的選舉。勝敗是兵家常事，自己會看開一點，交棒給優秀的年輕人繼續拚。