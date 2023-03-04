大陸男星李亞鵬去年三月宣布與圈外小19歲女友海哈金再婚，並有了一名寶貝女兒，日前海哈金卻透露女兒的手指反覆脫皮，被診斷出罹患「指端皮炎」，而患病的原因，可能和海哈金懷孕時，患有地中海貧血有關，讓她非常心疼。

海哈金2月底曾透露女兒已經脫皮一陣子，自行買藥來塗，卻一直沒有明顯的好轉，這次到醫院體檢，才被建議到專科醫院看診，3日她上傳帶女兒看病的過程影片，可見，她在診間被醫師告知指甲營養不良，應是罹患「指端皮炎」，據了解，這是好發於手足的慢性病皮膚病，皮膚上會出現膿瘡，且病因不明。

李亞鵬女兒手指嚴重脫皮。(圖/海哈金 抖音)

看完病後，海哈金透露女兒的情況比想像中嚴重，「可能跟我懷孕的時候也有一定的關係」，不過她表示只要謹遵醫囑就好，還鼓勵自己：「正確面對寶寶成長中的問題，有問題再即時就醫，因為媽媽要有穩定的情緒，才能看好地幫助寶寶」。

李亞鵬去年宣布嫩妻海哈金產下1女。(圖/小紅書)

去年7月時，李亞鵬上傳一段影片，可見他遇到一名抱著嬰兒的爸爸，在聊天過程中，露出慈父表情分享老婆海哈金也產下小孩：「我剛剛生了一個女兒，昨天一個月」，但由於實際拍攝日是4月，等於女兒已出生四個月，粉絲對此紛紛道賀，而李亞鵬也盡力陪伴小孩，12月曾分享出遊照，首度曝光小孩正臉照，之後海哈金就開始分享育兒生活，一家三口過得十分幸福。