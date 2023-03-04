台中市長盧秀燕與MLB副總裁兼WBC主席Jim Small相談甚歡。（張亦惠攝）

世界棒球經典賽A組預賽即將舉行，各隊好手、美國職棒大聯盟貴賓及工作人員陸續抵台，4日晚上在林酒店舉辦歡迎晚宴。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕今天參加WBC經典賽歡迎晚宴。（張亦惠攝）

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於8日至12日在台中洲際棒球場盛大進行，各隊好手、美國職棒大聯盟貴賓及工作人員陸續抵台，4日晚上在林酒店舉辦歡迎晚宴，市長盧秀燕率領市府團隊熱情迎接，並準備「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」及「柑茶禮盒」致贈貴賓。盧秀燕說，「我們準備好了」，中部地區有好天氣、好食物及熱情的民眾，歡迎全世界球迷來台中。

盧秀燕表示，歡迎大家到台中參加2023世界棒球經典賽，台灣人熱愛棒球，台中更是台灣棒球最重要的基地，在睽違10年之後，市府再次傾全力舉辦世界棒球經典賽，希望讓世界看見台灣、看見台中。

MLB副總裁兼WBC主席Jim Small表示，台中的A組預賽也是經典賽全球首場預賽，接下來幾天全世界球迷都會關注WBC，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密，因在地熱情、對球賽的真誠而選擇台中。

運動局長李昱叡表示，市府各局處全體總動員投入籌辦工作，並密切與主辦單位、MLB副總裁兼WBC主席Jim Small共同召開多次協調會，包括外賓及外隊來台規畫、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通服務、運動文化等面向進行籌備，展現台中參與國際賽事的能力。

李昱叡提到，台中擁有獨特的糕餅與農產品文化，這次市府團隊特別提供貴賓入房禮，由台中市工商發展投資策進會製作的「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」，精選青鳥旅行經典蛋捲、法布甜馬卡龍鳳梨酥、歐客佬掛耳咖啡包、華剛茶葉最高金賞茶包、小林煎餅特製WBC煎餅、鴻鼎菓子鳳凰酥、光山行漆器紋書籤，以及農業局開發的台中在地柑茶包，盼讓外國球員、大聯盟貴賓對台中美食留下深刻印象。