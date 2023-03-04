該消息一出，布蘭特油價2日最多曾大跌2.8％，但隨後阿聯否認，導致該油價應聲彈升，收盤反漲0.2％到每桶86美元。

今年1月阿聯首都阿布達比舉辦中東領導人峰會時，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）缺席引人矚目。1個月前在沙國首都利雅德召開的中國─阿拉伯峰會，阿聯最高領導人則沒有參加。這兩大盟國刻意冷落對方舉動，凸顯雙方嫌隙日益加深。

報導指出，兩國關係之所以出現緊繃，主要是對葉門問題不同調。沙國與阿聯領導的阿拉伯軍事聯盟曾在2015年對葉門內戰進行干預，雖然阿聯軍隊最後決定在2019年退出葉門，但卻憂心在沙國與葉門叛軍就結束內戰展開談判時，會將它排擠在外，讓它無法在該國南部繼續保有戰略立足點。

此外身為全球兩大主要產油國的沙國與阿聯，在能源政策上也有不為人知的衝突。由於現今由沙國主導的OPEC主張減產以支撐油價，迫使阿聯必須減少產能，使得石油收入受到影響。據OPEC官員透露，阿聯長期以來積極推動開採更多石油，但卻屢次遭到沙國拒絕。

事實上阿聯想要從OPEC出走的消息並非第一次浮上檯面，不過近來兩國因為經濟與地緣政治的歧異擴大，導致這項議題再度被提起。專家表示，一旦阿聯真的決定要從該石油組織脫離，恐讓該集團將面臨分崩離析的危機。過去四年期間，包括卡達與厄瓜多等兩國都已相繼離開OPEC。