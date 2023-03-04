天使隊「工具人」野手佛萊徹（David Fletcher）雖是美國籍，但因為媽媽關係代表義大利出征世界棒球經典賽（WBC）。這次天使陣中共有10人成為經典賽國手，佛萊徹之前就與隊友大谷翔平相約東京見。

佛萊徹表示，雖然現在自己還是美國籍，但一直都很想為義大利出賽，因為媽媽從小在義大利長大，跟義大利有很深的淵源，有趣的是，這次他還與弟弟Dominic Fletcher一同入選，讓他直呼感覺非常奇妙。

「第一次國家隊又是跟弟弟一起入選，覺得非常興奮。」佛萊徹表示，上次與弟弟同隊已是高中時，這次能在經典賽這麼高層級的比賽同隊，真的很難能可貴。

這次經典賽中有不少隊伍中都有天使隊的球員，佛萊徹之前就有跟大谷翔平講一些垃圾話，相約東京對決，他笑說，與其他隊友在離開母隊前都有聊天，也免不了互相講垃圾話較勁一番，「想到有機會能在世界各地跟隊友對戰，一定是很特別的經驗。」