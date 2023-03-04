《日本經濟新聞》報導9成國軍退役軍官提供情報給中共當局，引發軒然大波。航太工程師王立楨穿空軍飛行夾克搭捷運，突遭年輕人無端嗆「可恥」，令他相當錯愕。退輔會主委馮世寬為王立楨抱不平，如果遇到相同情形，他沒有這麼溫和，「今天你傷害我的國家，傷害我的榮譽，我不會原諒你的！」

王立楨3日在臉書寫道，早上在坐捷運的時候，一個年輕人在對他在嘶喊：「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

退輔會主委馮世寬得知此消息後，為王立楨抱不平。馮世寬在接受訪問時表示，現在竟然連「外省人」的名詞都出現了，「居心叵測」，這種操弄是可恥的。

馮世寬進一步說，王立楨老師是空軍之友，「他穿的飛行夾克，我懷疑是我送給他的」，「讓我很安慰的，是旁邊的乘客沒有一個贊成不禮貌的年輕人」。

退休航太工程師王立楨在臉書發文稱，穿飛行夾克搭捷運時被1名年輕人誤認為軍人，辱罵「可恥」。圖為王立楨2018年發表《我以我血獻青天》一書。（中央社資料照片）

如果是自己遇到這種情況呢？馮世寬說，「我坦誠地告訴你們，我沒有像王立楨老師那麼溫和。」

馮世寬強調，「我把生命都保護國家了，今天你傷害我的國家，傷害我的榮譽，我不會原諒你的！」

王立楨3日晚間在宅神朱學恒直播時說，他本身並非軍人，在高中即已出國念書，後來攻讀航空工程，曾在美國洛克希德馬丁公司當工程師，已經離開台灣50年左右，現已退休。