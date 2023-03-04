特斯拉（Tesla）在美西時間1日的投資人日證實，將在墨西哥北部興建超級工廠（Gigafactory）以生產電動車，該廠距離現有的德州廠不算遠，車程僅7小時。對此，媒體人李正皓指出，此一工廠或許就是美中脫鉤的解方，且把工廠從亞洲移回美洲，特斯拉還可以大幅降低成本。

李正皓在節目《關鍵時刻》表示，墨西哥的蒙特雷（Monterrey）沒有沙漠、沒有仙人掌、沒有毒品，該城市有大型的購物中心、有大型餐廳、還有鋼材出產。特斯拉來此設廠後，預估人力成本可以減少。但他也指出，不只特斯拉，樂高、可口可樂以及中國、日本、韓國公司都紛紛來此設廠。

李正皓強調，全世界製造業都在尋找美中脫鉤的解決方式，而墨西哥很有可能就是答案。現在全美製造業最流行的話題就是「墨西哥幫幫我」，其中有一個很重要的原因，墨西哥到北美市場不但可以減少運輸成本，陸運甚至只要兩周就可以到達，與亞洲國家相比可說是佔盡優勢。

他還稱，特斯拉在墨西哥的超級工廠佔地高達1700公頃，大概是大安公園的66倍大，目標要每45秒生產一台車，生產成本要再降50%。且特斯拉現在已經把最新、最好的科技移回美洲，「美企的離岸製造現在要轉往近岸製造了」。