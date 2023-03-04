南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧得票4萬5218票，險勝國民黨林明溱的4萬3293票。國民黨智庫執行長柯志恩表示，民進黨這局在南投做到了「鐵票區也會翻盤」，但他們在南台灣的鐵票區，下一局誰翻誰的盤還不知道呢。

柯志恩今(4日)在臉書粉專表示，南投補選敗了，事後檢討的原因可以列出一大串，兩方對勝敗都有自己詮釋的角度，國民黨「不想輸」，但民進黨「一定要贏」，這兩種不一樣的拚鬥樣態才是決勝的關鍵。

柯志恩指出，「鐵票區也會翻盤」，民進黨這局在南投做到了，但他們在南台灣的鐵票區，下一局誰翻誰的盤還不知道呢。她認為，選戰失利可以是警訊，也可以是契機，調整腳步，敗了再戰，國民黨加油！

網友紛紛說，「想贏就攻，不想輸就守，攻守之間就是差在團結積極的心態」、「輸贏乃兵家常事，重點是摔倒要再站起來，錯誤要有勇氣修正」、「親者痛，仇者快，希望國民黨要團結啊⋯⋯」、「高雄等妳來翻盤」。