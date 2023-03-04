南投第二選區立委補選國民黨敗選，熟悉當地選情的藍營人士直言，敗選根本原因就是提名前縣長林明溱回鍋再戰，再加上民進黨挾黨政資源「全黨打一人」奏效，即便國民黨中央最後號召黨籍縣市長與立委等要角回防助陣，仍難挽頹勢。

該藍營人士表示，林明溱長期活躍南投政壇，對地方而言已是老面孔，當完縣長又選立委，比民進黨立委當選人蔡培慧選完縣長選立委還讓地方難以接受，民心思變已種下敗因；參選又被地方解讀是為兒子林儒彬卡位，正當性再被打折扣。

但藍營人士說，獲國民黨徵召再戰的林明溱，挾卸任縣長之姿，一開始卻太過輕敵，不僅起步已比對手慢，還打佛系戰法，連看板都沒有掛，導致選戰中期民調落後蔡培慧很多，才趕緊向縣長許淑華與黨中央求援，支持度才又拉近。

藍營人士批評，林明溱陣營選戰策略過於天真，以家族成員為核心的競選團隊又過於剛愎自用，對地方選舉建議，常是「爸爸白天同意、兒子晚上就反對」，戰局裹足不前，原本應打政績優勢牌主導選情，卻未充足準備，最後只能被牽著打。

在林明溱無法站穩腳步下，民進黨再仿前年台中第二選區立委補選模式，以黨政資源「全黨打一人」，讓林更是焦頭爛額。黨務人士直言，民進黨強打林家族與財產等觀感策略奏效，降低藍營選民出門投票意願，也讓部分中間選民轉向。

「敗選是給國民黨一個教訓，展望2024沒有這麼樂觀」。國民黨政策會執行長曾銘宗表示，林明溱立委、縣長任內都獲好評，這次國民黨也大團結，該立委選區還藍大於綠，林卻敗選，除證明民進黨很會選舉外，國民黨顯然還有要努力之處。

曾銘宗說，國民黨2024總統大選「團結都不一定能贏，分裂一定輸」，一定要提名最強、最具勝選實力人選，還要更團結，並結合所有非綠力量，才能確保勝選，否則選情不容樂觀。

黨務人士表示，南投立委補選敗選證明「2022贏，不是國民黨贏」，2024總統大選藍綠選情將更混沌；也隨著民進黨止跌、民進黨主席賴清德更加定於一尊，國民黨在提名策略上也應要更加大步向前，人選則要考量換血、實力與社會觀感。

至於是否應加快總統提名時程，曾銘宗認為，這要綜合看民進黨布局速度、國民黨過去制度規畫，以及當前黨內本身，以及與非綠勢力整合進度。曾認為，重點是要能促成團結勝選，也唯有相關條件充沛，2024總統大選才能水到渠成。