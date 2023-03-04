一名駕駛在停車等待時，前方賓士出突出現異常晃動，並且掉出一名女子在地上不明抖動。

一名駕駛日前行經桃園市中壢區中華路二段上，由於前方車流回堵，在他前面的有輛賓士車也煞車停下等待，然而就在等待的期間，賓士車卻發生異常晃動，突然，右側車門打開掉出1名女子不明原因抖動，所幸，沒機車經過造成意外，此時，副駕駛座下來1名婦人，將女子扶起並抱到車上；對此，網友一見影片也驚訝並猜測「會不會是要載去柬埔寨的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市中壢區中華路二段上，駕駛行經該路段上，由於前方車流回堵，前方賓士車也煞車停下，在等待的期間，賓士車前方車輛已開走，但賓士車卻還是亮著煞車燈停著狀態，並且車子不明晃動，突然右後側車門打開，掉出1名女子不明原因抖動，此時副駕駛座下來1名婦人也女子將扶起抱上車，然而，提供行車紀錄器的駕駛不耐等候，便左轉切出去離開。

影片一出，立刻引起網友不斷猜測「兩種情況，1、喝(吸)茫了、2.被綁架迷暈要載去割器官還是埋了」、「應該要拿影片去報案才是，這地點和看新聞之前報導的內容，還有頭先下車的行為，聯想到柬埔寨感覺很正常」、「會不會是要載去柬埔寨的」、「韓國電影有演，綁架下毒迷暈，途中掙脫了」。

不過也有網友表示，因為賓士車停著不動，突然車門打開，所幸沒機車經過「機車騎超快，還好他閃過了，不然後果...」、「右側機車再晚個幾秒來的話...」、「有檢舉臨停嗎」。