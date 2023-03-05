英國王室家庭父子裂痕日益拉大，日前傳出英王查爾斯三世在哈利王子自傳《備胎》上市1天之後就決定要求哈利夫婦遷出兩人在英國唯一居所「浮若閣摩爾小別墅」。王室專家透露，哈利夫婦正設法索回幾年前花在裝修小別墅的一筆費用，金額大約280萬美元（約新台幣8553萬元）。

英國媒體日前報導，白金漢宮已發函給身為薩賽克斯公爵與公爵夫人的哈利與梅根，請求兩人「清空」兩人在英國唯一的居所浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

英國國王查爾斯三世的加冕儀式即將於今年5月舉行。（資料照／美聯社）

哈利2018年迎娶梅根時，哈利的祖母、時任英國女王伊莉莎白二世把這幢位於溫莎堡附近的產業送給兩人當作新婚禮物，別墅有5個房間，建物外頭還有漂亮的大花園。

《紐約郵報》4日報導，這項王室通知表面上說是「請求」，實為英王命令。據悉此一消息讓公爵夫婦「大為震驚」，兩人將想方設法討回先前用於裝修小別墅的一筆費用，金額280萬美元。

哈利王子自傳出版，引發軒然大波。（資料照／美聯社）

《周日泰晤士報》王室記者妮卡（Roya Nikkhah）透露，英國王室的帳房對此勢必會有一番精打細算。她研判，王室不可能在沒有留意薩賽克斯公爵夫婦租約尚未到期的狀況就通知兩人清空小別墅，哈利與梅根去年才續了約，「我認為他們會設法要回那筆款子」。

妮卡表示，英王似乎並不在意此事引發的輿論，「他就是要這麼做，而且已經拍板定案」。

哈利與梅根2020年3月脫離英國王室，據報在此之前已為小別墅支付5個月租金，後來陸續支付各項開銷總計達330萬美元（逾新台幣1億元），使用期限到去年（2022年）3月21日。