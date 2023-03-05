2024年總統大選，民進黨副總統賴清德處於定於一尊態勢。台大政治系教授左正東表示，訴求賴清德是「台獨」，不夠有力，「台獨」這張牌若要壓倒賴清德，一旦美國站出來反對「台獨」，這對國民黨非常有利。

針對國民黨要如何打贏2024總統大選，左正東4日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，訴求賴清德是「台獨」，不夠有力，但「台獨」這張牌若要壓倒賴清德，關鍵在美國，如果美國站出來反對「台獨」，對國民黨非常有利。而國民黨是反對民進黨操弄台美關係，但並不是反對美國。

左正東接著表示，賴清德之前講的「疑美論」，其實是想把國民黨標籤為「疑美論」，國民黨就不會被美國信任，把他的劣勢平衡掉。但是國民黨要讓他的「疑美論」沒有發生效果，關鍵在於，要把民進黨的對美工作問題抓出來，但並不是把國民黨變成反美急先鋒，如果是這樣子，國民黨就沒有辦法取得總統大位。

左正東點出，民進黨處理美國問題的不透明性，比如萊豬問題，不斷宣傳可以跟美國簽自由貿易協定，目前看起來都不可能實現，而這些過度的宣傳，才讓民眾不相信美國、不相信民進黨處理對美關係是很重要的因素。

左正東認為，民進黨在處理對美關係上，是服務自己的政黨利益，所以經常在美國、歐洲等國際輿論上，出口轉內銷，修理國民黨，導致民眾對美國不信任。因此他建議，國民黨可以在跟美國維持關係的前提下，改善跟大陸的關係，國民黨的訴求應該著重在這裡，絕不能中了民進黨的計，把國民黨貼在反美框架裡頭，國民黨就難以取得過半數民眾的信任。