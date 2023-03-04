一名張姓男子前年假意向一名女子A問路，隨後便尾隨A女進入電梯，強行襲胸，並抓著對方的手壓制，嚇得A女報警處理。高雄地院審結，依涉犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，張姓男子與A女並不認識，2021年10月間，張男假借問路搭訕A女，尾隨A女進入某社區大樓的電梯，先是2次徒手觸摸A女的手肘，經A女閃避後，張男強行伸手抓捏A女的胸部，還以手抓住A女的手臂壓制對方，嚇得A女大聲尖叫，A女待電梯門開了之後立刻逃跑求救，透過熱心路人協助，成功逮到張男並報警處理。

對此，張男稱，自己當時是想詢問A女是否該棟大樓有出租訊息，對方沒有回答就進入電梯，他才想說許是電梯內有租屋告示，但A女一進電梯就開始大叫，他伸手拍對方意圖制止，但被A女用力揮開。

高雄地院審理時，法官勘驗A女證詞，A女稱張男在電梯門關上後就詢問她，「可不可以摸一下」，接著張男就直接上手襲胸，還出手壓制她不讓反抗，導致她手臂挫傷及拉傷。

最終法官以證據及證詞，認定張男的確在進入大樓前有向A女問路，得到明確回應後並沒有前往該地點，反而尾隨A女進入電梯，此舉動已令人起疑，且監視器畫面明確拍到張男將手伸往A女胸前等，故採信A女說詞，依強制猥褻罪，判處張男有期徒刑8月，可上訴。