每年的3月3日是日本的「女兒節」，這是一個祈求女孩健康長大與幸福的傳統節日，即使當天不是國定假日，家中成員大多會盡量聚在一起，祝福家裡的女孩健康、平安、快樂地長大成人。說到今天21世紀早已不再是傳統男人的社會，隨著女性自主意識崛起，時下女性開始重視自我，也更懂得愛自己，當然對於未來保障和理財規劃，自有一套個人看法和見解；其實，精打細算的新時代女性，只要有心，在工作與家庭之餘，也能學會聰明理財並做到忙而不亂。

女人寵愛自己，從基礎保障完善開始做起！

身為新時代女性，既幸福也辛苦，在不同的人生階段都有不同的想法和態度，自身的保險和財務規劃自然也會隨著人生階段的變化來安排。小花平台提醒，無論妳是活躍於職場的單身女強人或是照顧家人無微不至的家庭主婦，又或者同時兼顧家庭和事業的職業婦女，因應不同的人生階段，首要檢視個人保障是否充足，為可能的風險缺口預做保險規劃，尤其重要的是，盡早啟動累積資產，以實現財富自由。

以下為讀者擬出20、30、40歲女性必須留意的幾個保險重點：

20歲妙齡女、人生的起手式：「早做準備，讓自己愈來愈值錢！」

這個年齡階段的女性多數事業剛起步、收入普遍並不高，也是正值年輕經常在外趴趴走，建議在預算可以接受的範圍內，從基本的保障入手，確保有限的收入來源可以花在刀口上，可以優先考慮像是定期壽險、意外險或是住院日額、實支實付的醫療保單，「愈早開始規劃愈好，提前為自己架構好基本防護網。」

小花平台保險顧問進一步提醒，如果你不是富二代、凡事都需要靠自己，最好趕在30歲前為自己做好生涯規劃，讓自己愈來愈「值錢」！

30歲輕熟女、以基本型＋進階版保障，替自己的未來撐起防護傘！