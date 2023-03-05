多頭標配4大概念股。(圖/先探投資週刊提供)

大多數公司公布股利政策，平均殖利率約4.6％以上，有助股價低檔支撐；美國大咖公司投資AI正熱，連動台灣半導體矽智財族群持續上升，甚至軋空。而人工智慧、電動車、軍工以及資安相關股表現佳；配合飯店、餐飲、旅遊股將有6000元消費金在後，各有表現機會。

隨著美國元月份消費者以及生產者物價指數都高於預期，加上二十四日商務部公布，元月個人支出月增一．八％，高於預期的一．四％，顯示民間消費依然堅挺。而聯準會偏愛的通膨指標—核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數月升○．六％，年增四．七％，雙雙高於預期。市場再度預期通膨不會很快下來，也就是聯準會將持續升息，美元指數站上一○五、二年期公債殖利率一度來到四．八○三％，為二○○七年七月來高峰；十年期公債殖利率則來到三．九八四％，與二年期公債的利差倒掛情況越來越明顯。甚至有研究機構模擬利率頂峰可能在今年下半年落在五．六％、六％甚至高達六．五％。相對目前基準利率四．五至四．七五％，顯然還有不小升息空間，而今年再升息三次以上可能性大增，至少可能見到五．二五至五．五％且將維持高利率水準一段時間。

聊天機器人議題正夯

經濟數據出爐，加上美股從去年第四季反彈以來已歷經三至五個月，近一個月四大指數高檔震盪且屢見拉回，若從高點拉回程度來看，道瓊拉回約五．二個百分點、標普約五個百分點、那指拉回約六．六個百分點，彈升幅度最大的費半指數拉回約六．七個百分點。現階段只有道瓊及費半尚站在年線之上，美股的確有轉弱跡象。

所幸今年以來原本有點反彈的大宗物資及原物料近兩周來又開始回檔，包括油價跌至七七美元，今年以來跌幅約三％；黃小玉全面下跌，較去年底下跌二至十％；非鐵金屬鎳價下跌十六．九％、鉛下跌九％、只有錫及銅價小漲約一％，對於壓低通膨仍具有一定效益。而房價及房租在高利率下也下跌，如今就剩下就業人口依然暢旺，科技持續裁員、服務業持續需才孔急。若是原物料續跌，將代表製造業面臨較大壓力，那麼服務業遲早也會受波及。預計較佳情況是利率維持在五％左右一段時間，儘管如此，對企業營運壓力還是不小，股市較難進一步強漲。短線就是注意美元指數是否再竄高至一○六以上，果如此，股市拉回壓力較大。

其實近一個月來全球股市表現已大不如元月份，新興市場尤其是東南亞股市包括香港、泰國、菲律賓、越南以及原物料為主的印尼及巴西、沙烏地阿拉伯，股市全面跌破年線。表現較佳的美國科技股，尤其費半今年漲幅超過十六％以上、那指還有九．二％。最整齊且強的是歐洲英、德、法國等，股市還在近半年高點，法國甚至創近三年以來新高，歐央將持續升息，吸引資金進駐。

中國則努力擺脫疫情經濟停擺，政策積極作多。再來就是與科技股關聯較大的台灣、韓國乃至日本，股市漲幅都屬於前段班，基本上經過去年外資大賣超後，今年都回補，所以今年以來股市漲幅名列前茅。

這次美國四大指數拉回五～六．七個百分點，科技股漲多拉回也多，但是有兩檔高總市值個股股價幾乎都沒拉回甚至登高，那就是輝達（Nvidia）及特斯拉（Tesla）。

尤其是輝達，在微軟投資的OpenAI所推出的聊天機器人ChatGPT橫空出世，短短兩個月註冊人數就突破一億人，創下人類歷史上最短時間達到一億人口登入使用量，扮演軍火支撐的輝達A100/H100晶片功不可沒，這是繼前年元宇宙之後最爆款的新科技產品，且輝達發布近一季財報以及財測都超過市場預期，除了原本顯卡庫存去化告一段落外，新接的ＡＩ晶片訂單令公司樂觀，ChatGPT爆紅，與ＡＩ相關的投資成為今年顯學，包括搜尋引擎龍頭谷歌加緊腳步大舉下單或加快自製晶片腳步；改名Meta的臉書，暫且放慢發展元宇宙腳步，並表示正在成立新的ＡＩ產品團隊，試圖將ＡＩ技術整合到自家產品當中，另Snap（SNAP.US） 也宣布推出聊天機器人服務。

Meta正在成立一個專注在生成式ＡＩ（generative AI）的頂級產品團隊，並嘗試將該技術應用在 WhatsApp、Messenger等訊息聊天App，以及Instagram等平台的視訊和多媒體濾鏡上面。該公司近期才公開最新的大型語言模型「LLaMA」，並計畫把該項技術開放給研究人員，在相關項目上推動協作。Snap宣布向Snapchat+付費用戶提供聊天機器人服務，這項名為「My AI」的功能，是基於OpenAI技術所提供的服務，旨在幫助回答用戶問題。至於其他尖牙股巨頭蘋果及亞馬遜也是鴨子划水，電動車霸主特斯拉早就發展自製ＡＩ晶片。

伺服器需求大爆發

ChatGPT的震撼，促使科技業今年除了裁員外，大家必須做的，就是ＡＩ投資時間提前。據市調機構New Street Research估計，微軟推出結合ChatGPT的Bing搜索引擎，可能需要八個ＧＰＵ，才能在不到一秒時間內回應一個問題。按照這樣速度，微軟將需要超過二萬台輝達的DGX AI系統，才能將Bing中的模型部署到每個使用者身上，如此一來微軟在這項功能上要花費的基礎設施支出可能需要四○億美元。如果想要擴展到Google的規模，即每天服務八○至九○億次查詢，實際在DGX AI系統花費將達到八○○億美元。

要達到類似ChatGPT處理速度，預計市場將投入至數百甚至上千億美元，最直接受惠的是伺服器。根據ＩＤＣ統計，二一及二二年全球伺服器產值約一○二五億及一二一六億美元，目前ChatGPT AI伺服器產值僅不到一％，隨著使用人數及提問數持續提升，未來勢必持續增加伺服器需求，也將帶來龐大商機，激勵製造晶片以及原本預計今年成幅度放緩的資料中心（伺服器）加速發展，包括台積電、封測的日月光、矽智財的創意；伺服器包括顯卡、快速傳輸的信驊、散熱的奇鋐、雙鴻、健策；ＰＣＢ板的金像電、博智；連接線器的嘉澤、凡甲、優群，以及組裝緯穎、技嘉、廣達、英業達；網通則有智邦等，這些公司業績有機會在上半年不景氣中逆勢突圍。

台積電最近內外資其實賣壓不大，市場正在等消費性訂單回籠，如今輝達看好業績，又因為全球九成高階製程都在該公司，說不定下次法說會就改口，旺季可能提前，四六○至四八○元以下將具有中長期龐大支撐。而創意股價已創歷史新高，由於是站在巨人台積電的肩膀上。最重要是目前該股總市值約一四○○億元，距離台灣五○成分股最後一名約一八○○億元並不遠。一旦股價登上一三五○元以上進入台灣五○名單；上次未被納入的ＭＳＣＩ成分股也將被正式納入，屆時將有被動式基金買盤介入。伺服器代工緯穎一直相當出色，去年ＥＰＳ八一．○七元，是目前公布去年財報公司中，ＥＰＳ僅次於最高的大立光，預計今年配息五○元。緯穎宣布今年資本支出將提高二倍至五○億元，企圖心十足，也可注意。

另一家往年配息都相當不錯的技嘉，除顯卡庫存去化外，強攻的伺服器，大秀液冷式散熱與高速運算，營收占比預計提升至三成以上，去年前三季ＥＰＳ八．二二元，以去年第四季營收季增十五％來看，全年ＥＰＳ約十一元，以配息率六五％計算，估配發七．一元，殖利率超過六％。逢低可注意。

嘉澤及健策為大基金長期持有，股價有利盤堅；散熱的奇鋐在伺服器領域布局深，包含散熱模組、風扇、機殼的整合銷售，提供完整解決方案，因此可望逐步擴大資料中心市占率表現。另一家博智去年ＥＰＳ約十一．五元，兩家公司ＰＥ不高，可列追蹤。

進入三月美股看起來大震盪，惟台股過去紀錄二月及三月上漲收紅機率僅次於十二月，主要就是各公司宣布股息，在去年上市櫃公司獲利還有約四兆上下，今年配息不會太差，預估殖利率仍有四．六％以上，加上融券回補潮開始，預計低檔一五二○○點將具有不弱支撐，高檔約在一五八○○至一六○○○點附近。只要未見大賣、台幣大貶，中小型股表現將會較積極，這次櫃買指數持續創高，今年累計漲幅十四％僅次於費半，在全球主要股市排名第二顯見內資實力足夠。如今又有融券回補以及股息政策宣布，也不必看太淡。

年報好股頗具吸引力

目前已有約二七八家上市櫃公司發布年報，其中有五七家賺逾一個股本。再對比去年前三季ＥＰＳ超過十元已有一二○家，估計去年ＥＰＳ達十元以上有機會挑戰一八○家，可望超越二一年的一七○家。其中已公布高殖利率有聯發科的十．五一％、瑞鼎的九．九五％；晶采、明安、世豐等都超過八％，對市場資金具有相當的吸引力。

再來就是融券回補，指標矽智財族群創意最後回補日為十日，同族群的世芯ＫＹ三十一日、M31為十七日、晶心科為十八日、智原為十七日、愛普*為二十三日，幾乎矽智財族最後回補日都在三月份。其他如晶睿及瑞鼎在二十三日、聯電及驅動動ＩＣ的天鈺在二十四日；鈺創、聯詠、山富在三十日，可一起注意是否有軋空行情。

此外，特斯拉今年部分車款大降價，加上德國柏林廠單周產量超過四千台，股價走勢也是僅次於輝達的高姿態，供應鏈的貿聯ＫＹ近期受法人青睞；而幾乎在綠能方面包山包海（除風電）的台達電，都是全球節能減碳環境發展趨勢所在，在電動車去年全球市占率已來到一成，一旦超過十五％，成長速度將更快，對於存能、充電樁／槍需求只增不減，這一系列也是明日之星，台達電居龍頭地位，今年將配發九．八四元現金。

產品漲價的面板，群創及友達低價有利震盪，驅動ＩＣ則是投機力較強。重電股中興電拉回十日線附近仍可注意。軍工股則以漢翔、榮剛及台船為代表。

近來台灣的屢屢傳出缺藥問題越來越嚴重，像是第一線抗生素「安蒙西林」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」等等，基層診所和藥局缺很大，對於傳統生產學名業廠商業績應有幫助，包括永信、中化、濟生、生達等等是利多。這其中近幾年來營運成長最明顯就是生達，該公司一九年以前ＥＰＳ大都在二元附近，到了二○年以後逐年顯著成長，二一年為三．九五元，去年前三季為三．五八元，以第四季營收高於第三季，預估全年ＥＰＳ約達五元左右，相對股價不到六○元。且以過去五年股息平均配發率約六二％，今年約將配發三元現金，殖利率尚有五％左右。在ＰＥ約十二倍，低於同業中，股價有推升機會。

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