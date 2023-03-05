央行升息使房市交易量降溫，房市專家Sway在臉書表示，過去因為台積電進駐推動房價飆升的高雄，現在卻是變成六都當中房價跌最慘的，「而且這還只是剛開始而已。」

Sway指出，政府打炒房政策都還沒上路，高雄房價就先崩潰了，他並點名苓雅、新興、前鎮、楠梓、前金、橋頭等6區域，強調這些區域「去年漲得越兇狠，今年就跌得越慘烈。

Sway並列出台南估價師公會揭露的實價登錄資料，比較區間2022年8至10月，與去年11月以後至2023年2月21日，其中高雄大社區房價跌幅24.08%居前，苓雅、新興、前鎮、楠梓等地，跌幅則介於18.88％至12.19%之間，前金、橋頭區跌幅則約在8%。

Sway直言，這就是房地產的世界，買的時候比狠，賣的時候也比快的，誰先跑就誰先贏，他透露，執業的房地產投資客開始用停利停損的技巧，賺多少就跑，跌的時候可以先賠先跑，「反正在哪跌倒就在別處爬起，慘賠只是換個人頭，照樣吃香喝辣。」

Sway先前也提到，高雄房市過去兩年因為台積電全面暴漲，也因為台積電而領先暴跌，而這一切都是搶購導致，他舉例投資客也搶過台積電房，就像過去大家搶過口罩，現在改搶便宜雞蛋一樣，但這些投資客過一陣子就知道囤貨的問題，想脫手恐怕不容易。