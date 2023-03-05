日本收納女王近藤麻里惠近日受訪坦言，家中有三個小孩的她也「有點放棄理」，被廣大的媽媽族群們譽為「最療癒的新聞」。信義居家表示，台灣的媽媽們早已自覺無法完美整理，過往多為公司行號採用的定期委外清潔服務，也開始廣為一般消費者青睞，並且更傾向固定頻率進行，約有8成消費者偏好每2週進行一次清潔，另外2成則期望能每週固定進行，而在用戶性別比例以女性偏多佔了6成。

近年來，消費者對於生活品質要求逐漸提高，希望下班後回到家中還能有乾淨的環境，但卻常因工作繁忙而無力整理，讓居家乾淨一時、凌亂終日，信義居家表示，定期清潔服務可以解決每次預約的不便，更可以安排固定人員進行服務，減少每次清潔的溝通，成為接受度逐漸提高的關鍵，也讓定期清潔服務客戶滿意度高達近9成。

居家清潔除了可以委由專家定期服務之外，信義居家也建議，自家的日常清潔可把握兩大要點，一為固定頻率、養成習慣；二為劃定重點區域，民眾可先思考平日最常使用的主要範圍，如客廳、書房等，從最常使用、最易凌亂的空間開始，加上定時隨手整理，便可使生活環境維持一定整潔，亦可減少年末整理耗費的時間。

信義居家為減輕媽媽們的負擔，推出定期清潔優惠方案，新客戶首次體驗此服務後可再享回饋金500元，後續於選擇週週清或雙週清方案皆可二選一做折抵；讓消費者不只享優惠，更把日後的清潔一併解決處理，無後顧之憂的打拼工作事業。