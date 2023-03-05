嘉義市垂楊國小課後「鳳梨班」志工陪伴孩子寫作業。（黃琮榮提供／廖素慧嘉義傳真）

課後「鳳梨班」的學員參加市集活動擺攤。（黃琮榮提供／廖素慧嘉義傳真）

「鳳梨爸爸」黃琮榮不種鳳梨，為嘉義市垂楊里的孩子種愛心，垂楊里早期有鳳梨工廠，舊稱「鳳梨會社」，黃琮榮與垂楊國小合作開辦「鳳梨班」，7年來揪志工陪伴4、50名弱勢孩做功課、吃晚餐，把調皮搗蛋孩子變成圍棋小老師。

黃琮榮曾做童書經銷商，後來擔任垂楊里長至今第5屆，並成立「鳳梨會社社區發展協會」，為了幫助課後疏於被照顧的弱勢或特殊家庭孩子，他提計畫爭取到財團法人中國信託基金會「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」補助，開辦「鳳梨班」。

「鳳梨班」初期沒有適合場地，黃琮榮改造自己家裡地下室作為課輔基地，也用自家的廚房準備孩子的餐食，他用心及努力，讓垂楊國小感動，5年前特別挪出學校一處地下室空間，改裝成「鳳梨班」教室，讓每學期17名孩子放學後有安穩的「家」，有志工爸爸媽媽陪伴寫作業。

志工多是退休的公務人員、大企業高幹，由於要輔導陪伴的是特殊孩子，要接受定期培力訓練，鳳梨班每年定期審查執行成果，黃琮榮面對的挑戰不僅是有各種特殊狀況的孩子，而是多方面的，他想辦法、找資源，就是要讓孩子們得到好的照顧。

看到孩子因為陪伴而變得不一樣，黃琮榮就眉開眼笑，他說，有個單親孩子「阿欣」，非常調皮搗蛋，在家裡常被阿公打，常在校園遊蕩，後來因緣際會找來興嘉國小的學生，陪他下圍棋。

阿欣愈下愈感興趣，棋藝也愈來愈好，參加九華山地藏王盃圍棋比賽還得獎了，這是阿欣的第1個獎盃，他非常高興，從此偏差行為也改變了，也會主動與人打招呼、互動，還被校友誇獎有禮貌，現在阿欣念國中了，仍常回鳳梨班當圍棋小老師呢！