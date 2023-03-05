美國前總統川普執政時期，對大陸科技巨頭華為祭出制裁，導致其手機研發等業務一落千丈。外媒引述美國政府承包商的一份報告草稿指出，如果拜登政府進一步擴大對貿易黑名單中的企業限制發貨，可能將影響美國半導體廠輝達（Nvidia）向華為的技術出售計畫。

路透社獨家報導，拜登政府正在評估限制其授權美國公司向華為出口的產品。華為於2019年被列入美國貿易黑名單，當時川普政府全面禁止華為參與5G通訊，但能允許4G及其以下晶片等產品出口。

根據報告草稿顯示，「擬議的2023年（商務部）許可修正案可能會對輝達造成重大經濟影響」，其中指的是輝達的「待定許可價值」。

對此，輝達發言人拒絕針對文件發表評論，僅回應「大陸市場為美國半導體產業提供重要機遇，雖然無法對任何未決定的許可申請發表評論，但仍與全球客戶及合作夥伴合作，遵守所有適用的出口管制並滿足市場需求」。

此外文件顯示，拜登正在評估擬議中華為政策變化對美國公司造成的影響，並實施新規範。一名美國國務院高級官員指出，這文件是承包商的初稿，部門不會批准目前任何形式的報告，且政府會依據不同情境擬定報告，並得出不同的結論。

針對華為的制裁，消息人士稱美國政府內部分為兩派，一部分主張將制裁擴大至4G晶片及其他未來技術，但另一部則認為禁止華為所有許可，並撤銷現有授權。