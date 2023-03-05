日本東京都主辦的「全球城市永續網絡高峰會」，是台北市長蔣萬安上任後安排的第一場市府出訪，但由於碰到228紀念活動，改由副市長李四川代為出席。李這次行程除了將蔣萬安的親筆信送給東京知事小池百合子，還發揮所長，對日本的高品質交通工程進行考察，並強調，「我們要迎頭趕上。」

李四川考察日本的交通工程。（圖／取自李四川臉書）

李四川4日在臉書發文指出，每次到日本看到道路路面的平整、整齊的標線，都讓他心有戚戚焉！李也捫心自問，「為什麼日本能，台灣不能？」這次東京安排的市政考察中，路過適逢實施封閉的道路，當下只准行人步行。他為此下車拍照傳給工務局同仁，讓台北市政府也能看到日本道路高品質的施工。對此，李四川也強調，「我們應該迎頭趕上」。

對於李四川PO出的文章，短短1小時就有2000多人來按讚，網友也紛紛留言「最認真的川伯副市長」、「事在人為！台灣也可以，只是有沒有用心做而己，有川伯在一定會做的更好」、「務實的川伯副市長，在國外仍然心繫每一個細節，台北有您真好！」、「日本柏油的水平及工法實實在在，品質高」。

另外也有各地市民指出，「川伯你鋪過的路真的很好，我家住橋頭，前面那條馬路陳其邁去年底月莫名其妙好好的路硬要重鋪，結果2月份某段路突然陷下去一點，就重鋪一段，難看、品質又差」、「我是高雄機車族，我的小小心願就是騎車時不會被鋪得上凸下凹的馬路弄壞車子」。