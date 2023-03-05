台灣民意基金會臉書4日公布2月份政黨支持傾向的分析，與1月相比，除了民進黨沒有明顯起伏外，在野各黨派支持度都出現驚人變化，國民黨支持度上升5.6個百分點，柯文哲帶領的民眾黨重挫8個百分點，而中性選民激增了8個百分點。

針對台灣人政黨支持傾向，台灣民意基金會近期得到的結果，支持民進黨的民眾占26.9%、認為自己比較認同國民黨的人有27.1%、力挺台灣民眾黨的受訪者則為12.3%，另有29.3%的人沒有特別支持哪一個政黨、0.8%為不知道。

該文章解釋，農曆年後，台灣人政黨支持傾向已經出現不尋常的轉變。國民黨迎頭趕上民進黨，兩大黨各擁有2成7支持，反而是民眾黨重挫只剩下1成2。

對於上述結果，台灣民意基金會分析，民進黨2022年12月的支持度跌到24.7%已是谷底，近兩個月有回升至26.1%和26.9%，雖然沒有繼續往下探底，但仍在谷底徘徊，主要有兩個原因：一、民進黨主席賴清德1月18日上任，雖然有提出回應社會期待的主張，努力改善政黨形象，但社會反應顯得遲緩；二、政務方面，近期最受社會關注的事就是內閣改組，最後由有爭議的陳建仁、鄭文燦出任行政院正副院長，再加上內閣只小幅更動，社會回應與評價冷淡。

至於國民黨方面，台灣民意基金會表示，2月支持度增加5.6個百分點來到27.1%，這不但創下自2019年10月以來的最高紀錄，也是2019年7月以來第二次超越民進黨。

該文章分析。國民黨能領先民進黨，主要有兩個因素，一是2022九合一地方選舉大勝的效應持續發酵，另一個是2024總統大選「西瓜效應」逐漸發生作用所致。除此之外，第三個可能因素是與中國大陸互動熱絡，帶給台灣社會一部份人認為「國民黨有能力和對岸打交道」，但這部分仍須更多證據證實。

至於民眾黨重挫8個百分點，台灣民意基金會解釋，主因是2022地方選舉國民黨大勝，以及2024總統大選預期國民黨重返執政有望所造成，畢竟民眾黨和國民黨支持者有高度重疊性，兩黨支持者流來流去，來去如風，沒什麼困難。