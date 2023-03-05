談到對舞蹈的啟蒙，林懷民半開玩笑表示：「全都是電影害的！」（國家影視聽中心提供

雲門舞集創辦人林懷民昨（4日）出席國家電影及視聽文化中心和雲門舞集共同推出「動靜光影—雲門的電影對話」影展，與國家影視聽中心董事長藍祖蔚以「1978至2023，《薪傳》再現」為核心，選在開展初日進行跨界專題講座。

「45週年」是國家影視聽中心與雲門舞集，於2023年的共同關鍵字。1978年，雲門舞集五週年，林懷民老師創作第一齣以臺灣歷史為題材的劇場作品《薪傳》於嘉義首演，而負責保存台灣國家影視聽文化資產的專責機構「電影圖書館」於同年成立，是為國家影視聽中心的前身。國家影視聽中心與雲門的《薪傳》各自寫下45週年里程碑，於今劃世代交會合作。

談到對舞蹈的啟蒙，林懷民在講座現場半開玩笑表示：「全都是電影害的！」自己在5歲時讓大人帶進戲院，看了11次芭蕾舞電影作品《紅菱豔》，他迷戀劇作描述舞者著了魔似停不下舞步的模樣，現在回過頭追憶，彷彿就是對當年的他的一種預言。做為一個資深影迷，林懷民忍不住打開話匣子，聊起最近備受大家討論的《悲情城市》，「我後來才知道侯導也是一樣，到拍攝現場丟本，直接和演員互動、看現場狀況拍。其實電影的創作歷程，有的時候跟劇場是非常相似的。」

當年在醞釀雲門舞集的傳奇經典《薪傳》是1978年、雲門舞集5週年，當時林懷民也對編舞沒有頭緒，就跟舞者一起到新店溪邊睡午覺、堆石頭，才慢慢把舞作的輪廓發展出來。《薪傳》說的是漢族先民渡海來台的艱辛，看似是台灣在地的故事，卻以身而為人的共同情感，打破文化背景的隔閡，打動全球無數觀眾，如同《悲情城市》當年席捲威尼斯影展一般。

對此，林懷民老師表示：「我們這一代在台灣創作的人，都在摸索，我們不知道世界怎麼看待台灣，我覺得我們自己人要先肯定自己的文化。」他說，屬於台灣的藝術創作需要持續被傳達、被討論，我們有信心知道自己擁有足夠的能量，能用在地的藝術語彙和世界對話，才能往下一個45週年前進。